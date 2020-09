"Piątka dla zwierząt". Emocje w Sejmie. Lider PSL: delegalizacja schabowego?

- Jestem przekonany, że Sejm przyjmie projekt dot. ochrony zwierząt i dołączymy do państw szczycących się humanitarnym traktowaniem nie tylko ludzi, ale i zwierząt - mówił w czwartek w Sejmie poseł PiS Marek Suski, rozpoczynając serię wystąpień podczas drugiego czytania projektów PiS oraz KO zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Suski przypomniał, że podczas nocnych prac komisji rolnictwa i rozwoju wsi z projektu zostały wykreślone zapisy ograniczające ubój rytualny do wykonywanego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Poseł PiS zapowiedział w związku z tym złożenie poprawek przywracających te zapisy.

W Sejmie drugie czytanie ustawy ws. zwierząt (NA ŻYWO)

Zdaniem Marka Suskiego, podczas posiedzenia komisji rolnictwa zaproponowano także wiele poprawek "sensownych, ale w tym trybie nocnym nie było możliwości przeanalizowania do końca ich skutków".

- Wasza ustawa jest aktem oskarżenia wobec polskiej wsi i polskiego rolnika, że nie potrafi zająć się swoją zwierzyną” - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty w Sejmie, zwracając się do posłów Prawa i Sprawiedliwości.

"Piątka dla zwierząt". Kosiniak-Kamysz: delegalizacja schabowego?

Zdaniem lidera PSL, PiS "oszukał, wyzyskał i odrzucił" polską wieś. - To jest kolejny akt waszej głupoty. Likwidacja branży w dobie kryzysu jest głupotą. Tą ustawą wprowadzacie embargo na polskie rolnictwo - mówił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił się też do posłów w ławach opozycji. - Z jednej strony krzyczycie "konstytucja", w której zapisana jest wolność religijna i obrzędu, a z drugiej strony mówicie, że te obrzędy religijne są niezgodne - stwierdził.

- Co będzie kolejne? Teraz zlikwidować tę część polskiego rolnictwa. A co za chwilę? Zakaz mleka w szkołach? Delegalizacja schabowego? - pytał lider ludowców.

Piątka dla zwierząt. Gawkowski do Konfederacji o wynaturzeniu

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówił z kolei, że "osoby, które dzisiaj stają po stronie braku szacunku do zwierząt powinny się wstydzić, że są na tej sali reprezentantami narodu".

- Odpowiedzialność za zwierzęta jest tym samym co odpowiedzialność za ludzi. Kto tego nie wie, ten zdradza zwierzęta. Wy, panowie z Konfederacji, jesteście tam, gdzie stoją ludzie, którzy zwierzęta maltretują, biją i maltretują - powiedział Gawkowski.

- Każdy z was będzie płacił swoim mandatem za to, jak bardzo jesteście dzisiaj wynaturzeni, traktując zwierzęta tak, jak żadne przyzwoity człowiek, by ich nie potraktował - mówił polityk Lewicy.