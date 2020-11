Strajk Kobiet ogłasza nowe działania. "Stanie się to, co chcemy"

Strajk Kobiet. Nowe postulaty

- Otwieramy nowe pola walki - oświadczyli na konferencji prasowej Marta Lempart i aktywiści Strajku Kobiet. - Żądamy, żeby pieniądze, które teraz płyną szerokim strumieniem do kościoła i do PiS zostały przekazane w całości na ochronę zdrowia. Ochrona zdrowia w tej chwili w Polsce leży. Żądamy, żeby rząd w ciągu tygodnia podwyższył finansowanie do 10 proc PKB. Jeśli chodzi o kobiety i o pandemię wiemy o tym, że ludzie umierają w karetkach pogotowia, czekając na wjazd do szpitali. Żądamy, żeby to było zmienione. Nie wiem, jak to zrobicie - dodali zwracając się do rządzących polityków.