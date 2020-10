Przemysław Czarnek z nowym zadaniem. Dołączy do Rady Dialogu Społecznego

Polityk PiS przedstawił za to swego czasu swoje poglądy na temat powinności kobiet w życiu zawodowym i prywatnym. W 2019 roku podczas kongresu Europa Christi mówił m.in. o prokreacji jako podstawowej funkcji rodziny czy o metodach, jakimi rodzinę niszczą feministki: "Idź i pracuj, jeździj na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do konsekwencji tragicznych. Pierwsze dziecko rodzi się nie w wieku 20-25 lat, tylko w wieku 30 lat. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana" - perorował obecny minister edukacji i nauki.