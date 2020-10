Andrzej Duda przygotował ustawę ws. aborcji. Lekarz ocenia propozycję prezydenta

Aborcja. Propozycja Andrzeja Dudy. Mamy komentarz

- To, co proponuje prezydent, jest na pewno próbą powrotu do pewnego kompromisu polegającego na tym, że decyzję o przerwaniu ciąży podejmuje matka dziecka w oparciu o wiedzę medyczną. Wiedzę, którą przekazuje lekarz po przeprowadzeniu badań prenatalnych - dodaje dyrektor.

Ocenia, że "jest to kompromis, bo to, o czym słyszymy od kilku dni, to było wyeliminowanie wiedzy medycznej, znaczenia badań prenatalnych i wyeliminowanie możliwości podjęcia przez matkę decyzji w oparciu o informację przekazaną przez lekarza". - W związku z tym, mówiąc jako lekarz, wydaje się, że jest to dobra propozycja - podsumowuje.