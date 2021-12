Licytacja Ziobry, frustracja premiera i brak sprawczości PiS. Kulisy rozgrywki w Zjednoczonej Prawicy

Pomysł Zbigniewa Ziobry, by Polska zawiesiła wpłaty do unijnego budżetu w przypadku blokowania europejskich środków za łamanie praworządności, wyartykułowany w rozmowie z Financial Times, nie zaskoczył ministrów w Kancelarii Premiera. Taką propozycję politycy Solidarnej Polski forsują już od czasu nałożenia dziennych kar na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jednak już wtedy otoczenie szefa rządu wysłało jasny sygnał, że nie jest to propozycja rozważana przez rząd, bo Polska jest płatnikiem netto. To oznacza, że od Unii więcej dostajemy niż do niej wpłacamy, więc takie groźby mają wyłącznie wymiar propagandowy.