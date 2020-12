Szczyt UE się zakończył. Konferencja Mateusza Morawieckiego. Odpowiada Ziobrze

W czwartek po godzinie 19 media obiegła informacja o zatwierdzeniu budżetu UE. Potwierdził to premier Polski. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że kluczowe negocjacje są już za nami.

Szczyt UE. Zbigniew Ziobro krytykuje. Premier zareagował

Mateusz Morawiecki skomentował w piątek przed południem ostre słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który skrytykował kompromis w Brukseli . Wcześniej lider Solidarnej Polski cały czas nawoływał do zawetowania unijnego budżetu i twierdził, że przy stole negocjacyjnym trzeba być twardzielem, a nie "miękiszonem".

- Szanuję poglądy Solidarnej Polski, mimo różnego patrzenia na niektóre sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia; jest wiele tematów, które nas łączą - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Beata Kempa nie szczędzi krytyki. Będzie zmiana koalicjanta? Mateusz Morawiecki komentuje

Premier był także zapytany o słowa Beaty Kempy i ewentualną zmianę koalicjanta w sytuacji tak ostrej krytyki. "Właśnie uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw - z uśmiechem, oprawą PR-ową i ku radości tych, którzy nigdy Polski nie mieli w sercu. Ale 'Jeszcze Polska nie zginęła' dopóki są tacy jak Pan" - napisała europosłanka, kierując swoje słowa do Ziobry .

- Warto rozmawiać, warto się dogadywać. Warto wierzyć w to, że mimo że kogoś tam poniosą emocje raz czy drugi, to nie jest to koniec świata - odpowiedział Mateusz Morawiecki.