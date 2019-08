Liban. Hezbollah: Dwa izraelskie drony spadły na Bejrut

"Dwa izraelskie drony z materiałami wybuchowymi spadły w niedzielę nad ranem na przedmieścia Bejrutu (Liban) kontrolowane przez Hezbollah" - informuje Reuters. Jeden z nich wybuchł powodując poważny pożar.



Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczało, że Izrael zaatakował Bejrut pierwszy raz od ponad dekady. Liban wielokrotnie składał w ONZ skargi na Izrael. Samoloty izraelskiej armii miały regularnie naruszać przestrzeń powietrzną tego kraju w ostatnich latach.

- One (ataki - przyp. red.) miały na celu atak w irańskie siły Quds Force, które wspierają szyickie bojówki. To właśnie one szykowały atak z Syrii na obiekty Izraela - tłumaczył wtedy Jonathan Conricus, rzecznik sił zbrojnych Izraela.