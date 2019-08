Ambasador Izraela skomentowała polskie pielgrzymki. "To robi wrażenie"

Anna Azari pojawiła się na Jasnej Górze, gdzie obchodzono setną rocznicę przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską. Spore wrażenie zrobiły na niej pielgrzymki.

Azari przypomniała, że na Jasnej Górze była już w 2016 r., przy okazji wizyty papieża Franciszka w Polsce. Już wtedy sanktuarium zrobiło na niej ogromne wrażenie, jednak do tej pory "nie miała okazji, by zobaczyć i poczuć jak Polacy są przywiązani do Częstochowy i pielgrzymowania". - Najważniejszy jest pokój i szczęście dla wszystkich. Tego najbardziej życzę - zwróciła się do pielgrzymów.