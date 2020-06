LGBT. Jacek Sasin o słowach Przemysława Czarnka. "Brzmią strasznie"

- Ja mam świadomość, co miał na myśli. Odnosił się nie do wszystkich. Odnosił się do tych, którzy zachowują się obscenicznie. Zabrzmiało to tak, jak to zabrzmiało i rzeczywiście trzeba by z tego wyjść w ten sposób, żeby powiedzieć "przepraszam, wyraziłem się nie tak jak trzeba" - dodał Sasin.