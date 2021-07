Lex TVN w Sejmie. Bodnar: to nie pierwszy atak na wolne media

W nocy do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. - To nie pierwszy atak na wolne media. (...) To, co się stało z mediami publicznymi, to też jest zło w czystej postaci - przekazał Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich w telewizyjnym wywiadzie odniósł się również do wyboru swojego następcy.