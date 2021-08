"Lex TVN". USA rozważają wprowadzenie sankcji na Polskę

46. prezydent jeszcze w kampanii wyborczej zapewniał, że od swoich sojuszników będzie wymagał poszanowania zasad demokratycznego państwa prawa, nawiązał do tego również podczas jednych z przedwyborczych debat. - NATO jest narażone na ryzyko początku pęknięcia (...). Widzimy to wszystko, co dzieje się od Białorusi przez Polskę po Węgry oraz wzrost totalitarnych reżimów na świecie(...) - mówił w październiku Demokrata.