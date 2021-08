"Lex TVN". Tomasz Grodzki zapowiada "wszechstronną analizę prawną"

"Lex TVN". Senat rozpocznie obrady we wrześniu

Polityk Platformy Obywatelskiej dodał, że poprosił także prof. Marka Chmaja o zbadanie "tego, co się wydarzyło w Sejmie oraz dokumentów, które zostały wieczorem przegłosowane - o zbadanie pod tym kątem, jak również o wszechstronną analizę prawną". - To będzie jeden z materiałów, który udostępnimy senatorom zanim dojdzie do następnego posiedzenia Izby - dodał prof. Grodzki. "Lex TVN" trafi następnie pod obrady Senatu na początku nowego miesiąca: prawdopodobnie 9 lub 10 września.