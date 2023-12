"Lewy brzeg był jak czyściec". Kulisy szturmu przez Dniepr

Po tym, jak w nalocie zginęło trzech ludzi, pluton otrzymał rozkaz ewakuacji. Przerodziło się to w chaotyczny i katastrofalny odwrót. Żołnierze znaleźli się pod ostrzałem artyleryjskim. Udało im się dobiec do brzegu w ciemności, ale okazało się, że muszą czekać trzy godziny na to, aż zostaną ewakuowani przez łodzie.