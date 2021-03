Lewica ma nowego kandydata na RPO. Kim jest Piotr Ikonowicz?

W piątek podczas popołudniowej konferencji w Sali Kolumnowej przedstawiciele Lewicy potwierdzili, że ich kandydatem na funkcję RPO będzie Piotr Ikonowicz. Były poseł potwierdził ten fakt już kilka godzin wcześniej. - Na początku zostałem zgłoszony na to stanowisko przez wszystkie młodzieżówki lewicowe (...). Reakcja mediów chyba do końca przekonała klub Lewicy do wysunięcia mnie jako kandydata - komentował w Poranku Radia TOK FM.