Piotr Ikonowicz chce być rzecznikiem "zwykłego Kowalskiego"

Piotr Ikonowicz był gościem programu Poranek TOK FM. Potwierdził, że na 15.00 zaplanowana jest konferencja prasowa Lewicy, podczas której ogłoszona zostanie jego kandydatura na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich . - Na początku zostałem zgłoszony na to stanowisko przez wszystkie młodzieżówki lewicowe (...). Reakcja mediów chyba do końca przekonała klub Lewicy do wysunięcia mnie, jako kandydata - stwierdził.

Piotr Ikonowicz nie jest zainteresowany sporem politycznym

Ikonowicz odpowiadał również na zarzuty o to, że nie dostrzega dokonywanej przez PiS destrukcji wymiaru sprawiedliwości i nie wspiera sędziów w walce o praworządność. - Moje stanowisko, co do konstytucji jest bardzo klarowne uważam, że należy jej przestrzegać - powiedział. - Sędziowie są niestety, nad czym bardzo ubolewam, pisowscy i są też sędziowie platformiani, a powinni być wyłącznie niezawiśli. Jednak większość sędziów, co chce podkreślić, nie kieruje się sympatiami politycznymi - dodał.