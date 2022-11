Zgłoszenie do prokuratury. Chodzi o duże pieniądze PiS

- To wniosek o podejrzenie przestępstwa wobec posła Grzegorza Tobiszowskiego z artykułu 230 kodeksu prawa karnego. Polega ono na obietnicy użycia wpływów w instytucjach państwowych w celu uzyskania korzyści majątkowej. Prezesi kilku spółek, PGE czy Węglokoksu, których nazwiska we wniosku wymieniamy, wpłacili od 15 tys. do 20 tys. złotych na kampanię pana Tobiszowskiego. I on, inaczej niż była premier Szydło, przyznał się w tej sprawie do winy - mówił Andrzej Szejna z Lewicy.