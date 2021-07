Leszek Miller krytykuje Lewicę. "Czarzasty jak opryszek polityczny"

Marian Banaś vs. PiS. Miller: Puzo napisałby fantastyczną książkę

Komentując sprawę prezesa NIK oraz jego syna Jakuba, Miller nawiązał do włosko-amerykańskiej prozy. - Gdy Mario Puzo żył (autor m.in. "Ojca Chrzestnego" - red.), to oprócz zainteresowań sycylijską mafią, zainteresowałby się mafią pisowską. Tu jest wszystko, co jest w mafii: cappo di tutti capi, propozycje nie do odrzucenia, związki z policją, z częścią sędziów. Puzo na pewno stworzyłby z tego fantastyczną książkę. W wypadku Banasia mamy do czynienia z klasyczną zemstą. Najbardziej mnie mierzi, że nie tylko na panu Banasiu, ale i na jego synu - mówił były premier.