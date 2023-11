Lekarz zadzwonił po policję. Trzymiesięczna dziewczynka nie żyje

Matka z zarzutami

Matce dziewczynki prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak podaje tvn24, opinia biegłego wykazała, że obrażenia dziecka to efekt wypadku. Szpital jednak nieoficjalnie mówi o tym, że były one rozciągnięte w czasie. A to może oznaczać że dziecko było ofiarą przemocy.