Ledwo stoją na nogach. Pijani Rosjanie idą w kamasze

Orędzie Władimira Putina wywołało w Rosji ogromne poruszenie. Wiele osób nie poparło decyzji dyktatora o mobilizacji i ruszyło na protesty. Niektórzy Rosjanie zdecydowali się też opuścić kraj, by uciec przed wcieleniem do armii. Według zapowiedzi Siergieja Szojgu rosyjskiego ministra obrony, powołanych do walki w Ukrainie jest około 300 tysięcy rezerwistów. Pierwsi poborowi już wyruszyli na front. Do sieci trafiają kolejne nagrania, na których widać kompletnie pijanych rezerwistów.