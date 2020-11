Lech Kołakowski. Sylwetka wieloletniego współpracownika Kaczyńskiego, który opuszcza PiS

Ostatnia z wymienionych przyczyn tego kryzysu może okazać się największym problemem ugrupowania rządzącego, bo to właśnie z powodu "piątki dla zwierząt" szeregi PiS opuścił Lech Kołakowski. Poseł zapowiedział, że za nim odejdzie jeszcze kilku członków partii Jarosława Kaczyńskiego, a to może oznaczać utratę sejmowej większości.

Lech Kołakowski. 30 lat wierności Kaczyńskiemu

Do Prawa i Sprawiedliwości Kołakowski wstąpił w 2001 roku. Wtedy też po raz pierwszy bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z ramienia tej partii. Do Sejmu dostał się cztery lata później i we wszystkich kolejnych wyborach parlamentarnych. Jako poseł PiS pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.