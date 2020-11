Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. PiS przerywa złą passę

To oznacza, że poparcie dla partii rządzącej rośnie - o 4 punkty procentowe w porównaniu z sondażem IBRiS dla WP sprzed dwóch tygodni .

Poparcie dla KO wzrosło o jedynie 0,1 pp., co wskazuje, że największa partia opozycyjna nie zyskała znacząco na ostatnich perturbacjach w obozie władzy. Problemy wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy i sytuacja pandemiczna w ostatnich dwóch tygodniach nie zaszkodziły PiS.

Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. Konfederacja słabnie po Marszu Niepodległości

Do Sejmu nie dostałaby się za to Konfederacja, która w nowym sondażu IBRiS dla WP notuje spory spadek. Dziś formacja ta mogłaby liczyć na 2,3 proc. poparcia - to spadek o 3 pp. w porównaniu z sondażem z początku listopada.