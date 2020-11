Najnowszy sondaż dla WP. Zła passa PiS

Co z frekwencją? Na pytanie "gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?", "zdecydowanie tak" odpowiedziało 31,8 proc., a "raczej tak" - 9,4 proc. badanych. "Raczej nie" - zadeklarowało 20,6 proc. z nich, a "zdecydowanie nie" - 31,5 proc. "Nie wiem" - odpowiedziało 6,7 proc. ankietowanych.