- Dziś odchodzę z PiS. Nie jesteśmy uciekinierami, jesteśmy bohaterami. To grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła - decyzje są już podjęte - powiedział w rozmowie z RMF FM Lech Kołakowski, zawieszony poseł PiS. Przyznał, że rządzący obóz prawdopodobnie utraci większość.

- Kluczową przyczyną mojego odejścia z PiS jest ustawa "piątka dla zwierząt". Nie godzę się z jej zapisami. To jest bubel prawny. Ona przelała czarę goryczy - wyjaśnił.

- AgroUNIA to jest lider polskiej wsi - stwierdził Kołakowski w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Ocenił też, że protest przeciw "piątce dla zwierząt" był zasadny.

- Na czele stanął Michał Kołodziejczak, któremu należy podziękować. To jest współczesny patriotyzm - stwierdził Kołakowski na antenie RMF FM.

Odchodzący z PiS poseł Kołakowski: zabiegałem o spotkanie z prezesem Kaczyńskim

Lech Kołakowski stwierdzi też, że od maja zabiegał o spotkanie z prezesem Kaczyńskim, ale do tego nie doszło.

- Powiedziałbym osobiście, w cztery oczy, o sytuacjach, jakie miały miejsce - stwierdził Kołakowski, pytany o to, co chciał przekazać prezesowi PiS. Miało mu przeszkodzić w tym "otoczenie wokół prezesa".

Lech Kołakowski - zawieszony poseł: PiS może stracić większość

Rezygnujący z członkostwa w PiS parlamentarzysta pytany był też o to, czy w grupie zakładającej nową strukturą, jest m.in. były szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski czy Zbigniew Dolata i Teresa Hałas. - Zapraszamy innych parlamentarzystów do wejścia do koła - odpowiedział Kołakowski.