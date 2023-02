Ławrow wyśmiewa propozycję paktu o nieagresji z Kijowa dla Mińska

- To, co zrobił Kijów, jest oczywiście zabawne, pokazuje kreatywność przywódców kijowskiego reżimu. To zdolni ludzie. Bo to nawet nie jest ruch dwukierunkowy. Białoruska opozycja jest karmiona, uzbrojona i może przejść test bojowy na froncie przeciwko Federacji Rosyjskiej - drwił minister Ławrow w rozmowie z telewizją Rossija 24 i agencją RIA Novosti.