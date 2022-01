Donald Tusk komentuje doniesienia ws. Lotosu. "Ład Kaczyńskiego bardziej rosyjski"

Przejęcie Lotosu przez Orlen. Warunki Komisji Europejskiej

W 2020r. Komisja Europejska postawiła przed Orlenem warunki, które są konieczne do zrealizowania przejęcia Lotosu. Główne warunki to: zbycie ok. 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu w Gdańsku, co da nabywcy prawo do przejęcia niemal połowy produkcji paliwa oraz zbycie 389 stacji benzynowych, czyli aż 80 proc. stacji należących do sieci Lotosu.