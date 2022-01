Będą wcześniejsze wybory? Jarosław Kaczyński zabrał głos. Ocenił też opozycję

Prezes PiS odniósł się do doniesień o rzekomym końcu Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem są to "czarne wizje rysowane przez przeciwników" Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przyznał, że możliwe są wcześniejsze wybory parlamentarne w Polsce. - To mało prawdopodobne, ale wykluczyć tego całkowicie nie można - zaznaczył w wywiadzie dla "Sieci". W udzielonym wywiadzie polityk opowiedział ponadto, jak jego zdaniem wyglądałyby rządy obecnej opozycji w Polsce.