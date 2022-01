Media: Kaczyński myśli nad wyrzuceniem Ziobry z rządu

Źródła zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że dzięki usunięciu Zbigniewa Ziobry z rządu mogłoby w końcu dojść do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To właśnie ona jest jednym z głównych powodów, dla których Polska wciąż nie otrzymała środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Odbudowy.