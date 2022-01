Kaczyński dewastuje przekaz PiS. Politycy PO sprawdzają, czy sami nie byli inwigilowani

- Czy Kaczyński zrobił to celowo i z premedytacją, by przeciąć spekulacje, czy chciał ośmieszyć swoich współpracowników? W tej chwili jest to drugorzędne. Najważniejsze jest to, że wiemy już, że Pegasus był i służył m.in. do inwigilowania opozycji, w tym szefa sztabu największej partii opozycyjnej - przekonuje Cezary Tomczyk.