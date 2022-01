Komisja śledcza ws. Pegasusa? Ziobro: Nie widzę żadnych powodów

- Chodzi o narzędzie, które mogłoby być legalnie, w sposób zgodny z procedurami państwa praworządnego, być stosowane, aby uniemożliwić działalność osobom, wobec których istnieje podejrzenie prowadzenia działalności, która uzasadnia stosowanie takich środków - powiedział prokurator generalny. - Takie legalne działania były w Polsce od dziesiątków lat dopuszczalne, np. gdy sprawcy posługiwali się telefonami "na kabel". Takie nowe środki technologiczne też jakoś się nazywały. Może to był protoplasta programu Pegasus, może to była "Meduza", odwołując się do mitologii greckiej? - przekonywał.