Wymowny wpis Tuska o Morawieckim. "Kończyć też trzeba umieć"

Dodał, że rozumie oburzenie, jakie pojawiło się w wielu polskich domach. - Doskonale rozumiem, że teraz, kiedy walczymy z inflacją, kiedy martwimy się o to, co przyniesie jutro, taki błąd był powodem ogromnego niepokoju i stresu w wielu domach i za to wszystko przepraszam. To nie powinno mieć miejsca i robimy wszystko, żeby nie miało już miejsca w przyszłości - przekonywał szef rządu.