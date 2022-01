Polski Ład w pigułce. "Dają, ale zabierają"

"Otrzymałem emeryturę za styczeń 2022 r. mniejszą o 143 zł w porównaniu do poprzednich 10 miesięcy 2021 r. i niezgodnie z decyzją ZUS o jej wypłacanie od 1 marca 2021 r. Decyzja ZUS o waloryzacji emerytury od 1 marca 2021 r. określiła wysokość mojej emerytury netto do wypłaty. Dlaczego zabiera się mi 143 zł, przecież to są moje prawa nabyte po 44 latach pracy. Mam 87 lat i nie mam w tym wieku "zdolności strajkowej", by walczyć o swoją krzywdę, chyba że jest konieczność nadzwyczajna" - napisał nam jeden z emerytów.