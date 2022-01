Polski Ład w praktyce. Kolejni pracownicy z mniejszymi wypłatami w styczniu

"Czy wiesz coś na temat dzisiejszych wypłat? Wszyscy dostali okrojone ze względu na zabranie dodatku covidowego i nie byłoby to niczym szczególnym, gdyby nie fakt, że zabrano dużo więcej. Osobiście miałem dodatku 400 zł brutto, a zabrano mi 600 zł netto. Z czego wynika, że prawie dwa razy tyle. Na dodatek w tytule przelewu napisali, że to naliczone według Polskiego Ładu. Po 11 latach służby mam teraz tyle wypłaty, co miałem po ośmiu czy dziewięciu. O co tu chodzi?" – pisze jeden z funkcjonariuszy Służby Więziennej na zawodowej grupie dyskusyjnej.