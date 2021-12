Święta bez premii. Jak Służba Więzienna poobcinała nagrody za choroby i opiekę nad dziećmi

- To kuriozalne tłumaczenie. Mając tak dużo środków na nagrody do dyspozycji, a przypomnę, że do rozdysponowania było ponad 4 tysiące złotych przeciętnie na ponad 27 tysięcy funkcjonariuszy, kierownictwo służby podzieliło nas i doprowadziło do dużego rozgoryczenia. Dokonano segregacji wśród pracowników SW i wprowadzono rozwarstwienie. Zrobiono to bez żadnych konsultacji ze związkami zawodowymi. W ubiegłym roku były mniejsze nagrody po ok. 1000 zł brutto, ale otrzymali wszyscy pracownicy po równo. Odbiór wśród pracowników był bardzo pozytywny – mówi WP Andrzej Kołodziejski.