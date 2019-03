Kwaśniewski doradza w Kazachstanie. Mógł pomóc prezydentowi w podjęciu zaskakującej decyzji

Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski nadal jest ważnym konsultantem władz Kazachstanu. Bardzo prawdopodobne, że dradzał prezydentowi Nursułtanowi Nazarbajewowi w podjęciu decyzji o podaniu się do dymisji.

Kwaśniewski jest "autorytetem z Zachodu"

Do grupy doradców byłego już prezydenta zaliczany jest także były szef brytyjskiego rządu Tony Blair, o którego "wejściu" krąży anegdota. Mówi się, że o ile pozostali konsultanci w sprawach finansowych zachowują umiar, to już na wstępie Brytyjczyk "rzucił na stół stawkę i numer konta", co wywołało spore zdziwienie w Astanie.

- Kazachstan ściśnięty między Rosją i Chinami zachowuje niezależność, a to jest niewątpliwą zasługą Nazarbajewa – twierdzi rozmówca WP. – Nie mam wątpliwości, że zagraniczni eksperci doradzali mu, aby wzmacniał kraj budując stabilne instytucje. Stąd stosunkowo łagodne traktowanie przeciwników politycznych. Nadal to jest taka sytuacja porównywalna z przejście od rządów Gomułki do Gierka, ale w kraju autorytarnym to jest jednak zmiana istotna.