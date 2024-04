Kurski wróci do Brukseli? "To na pewno rekompensata"

Jacek Kurski ma być kandydatem PiS do Parlamentu Europejskiego. W przeszłości był już europosłem. - Jeżeli dostanie dobre miejsce, a wszystko na to wskazuje, to wyborcy PiS wyślą go do Brukseli - skomentowała w programie "Newsroom WP" prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. - Warunkiem, żebyśmy częściej wymieniali jego nazwisko, będzie strategia grania na niezapomnienie, czyli udzielania wywiadów nie dotyczących kwestii europejskich, bo one są zbyt skomplikowane, to procesy trwają kilka lat i trudno tu ogłaszać sukces. Jeżeli Jacek Kurski będzie aktywny w polityce krajowej, mimo że powinien pełnić funkcje w Strasburgu i Brukseli, to trudno będzie nam zapomnieć o tym polityku. To na pewno rekompensata za to, że musiał wrócić z USA i utracił intratną pozycję. Uposażenie eurodeputowanego będzie finansową rekompensatą - dodała politolożka.

