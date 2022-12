Kuriozalna przepowiednia Miedwiediewa. Pisze też o Polsce

"Musk prezydentem"

Co jeszcze przewiduje Miedwiediew? Oddzielenie się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i przyłączenie do Republiki Irlandii. Poza tym, w USA ma wybuchnąć wojna domowa. Jej efektem ma być oddzielenie się Kalifornii i Teksasu. Co więcej ma powstać nowe państwo związkowe Teksasu i Meksyku. Po tej wojnie domowej w USA ma dojść do wyborów prezydenckich, które w części stanów przypisanych po wojnie republikanom ma wygrać Elon Musk.