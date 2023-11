Kulisy poszukiwań Grzegorza Borysa. Psy już na początku zgubiły trop

- Spójrzmy na liczbę ran, które miał na ciele Grzegorz Borys. Mamy tutaj zarówno rany cięte, postrzałowe i ostatecznie utonięcie - wylicza. Wskazuje to na to, że odebranie sobie życia sprawiło Grzegorzowi Borysowi trudność. Chwytał się różnych metod. Miał pewne wahania, one mogły trwać dłuższy czas, zanim zdołał dokonać samobójstwa. Trudno dziś powiedzieć, ile czasu potrzebował - komentuje w rozmowie ze stacją Ewa Pachura, emerytowana policjantka pracująca w wydziałach dochodzeniowo-śledczych.