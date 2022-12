Kulisy kampanii. Wielka kłótnia w PiS wisi w powietrzu. "Kaczyński ma problem"

Z nieoficjalnych rozmów z przedstawicielami obozu władzy wiemy, że wybór Poręby wynikał z wielu czynników (rekordowe wyniki wyborcze na Podkarpaciu, doświadczenie, lojalność wobec lidera, ugruntowana pozycja w partii, wygrane kampanie w 2018 i 2019 roku, brak zakusów do budowania na siłę popularności medialnej). Ale kluczowe jest to, że - jak słyszymy - europoseł PiS miał być najbardziej odpowiednią osobą do tego, by być "łącznikiem" między dwoma zwaśnionymi grupami politycznymi - nie tyle w koalicji, gdzie toczą się głośne spory z "ziobrystami", ile w samym PiS.