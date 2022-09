Kolejna próba sił. Wrogowie Morawieckiego organizują "czarną kampanię" przeciwko premierowi

Co na to stronnicy Morawieckiego? Bagatelizują te głosy. Są przekonani, że to "czarny PR" nakręcany przez grupę polityków sprzyjającą dziś Jackowi Sasinowi. - Prezes Kaczyński nie pozwoli na walenie w premiera na forum klubu. Może i podpuszcza "sasinowców", ale robi to celowo, to wyłącznie gra pozorów. Ostatecznie krzywdy Morawieckiemu zrobić nie da - twierdzi człowiek z obozu władzy.