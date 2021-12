Kukiz o starcie w wyborach z list PiS: nie wykluczam tego

- Jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie dotrzymywało tej umowy tak, jak dotrzymuje jej do tej pory, będzie się wywiązywało z dotrzymywania tej umowy, i jeśli będzie sytuacja taka, że przed kolejnymi wyborami kolejne nasze postulaty Prawo i Sprawiedliwość wpisze do swojego programu, to wtedy nie wykluczam tego startu z list Prawa i Sprawiedliwości, bo ja nie mam pieniędzy na to - przypominam, 50 mln zostawiłem w kieszeni podatnika, nie pobierając subwencji - mówił Kukiz.