Ustawa antykorupcyjna Kukiza. Jest decyzja Sejmu

Sejm. Ustawa antykorupcyjna z część poprawek Senatu

Posłowie poparli poprawkę Senatu, która wprowadza rozwiązania techniczne ułatwiające wyszukiwanie danych w rejestrach partyjnych, a także w rejestrach umów jednostek sektora finansów publicznych. Zgodzili się też, by w przypadku błędów w rejestrach partyjnych PKW najpierw wzywała do ich usunięcia, a dopiero, gdy to wezwanie będzie nieskuteczne, nakładała karę do 30 tys. zł.