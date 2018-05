"Kuchciński wyjedzie z Polski". Marszałek zabrał głos

Dużo komentarzy wywołały doniesienia o możliwym kandydowaniu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego do Parlamentu Europejskiego. Polityk postanowił zabrać głos i przeciąć spekulację. Jego deklaracja jest jednoznaczna.

Te doniesienia spotkały się z falą komentarzy, bo w ostatnich dniach marszałek nie ma "dobrej prasy". To właśnie on jest odpowiedzialny za zamknięcie Sejmu na czas protestu osób niepełnosprawnych.

Marszałek zareagował na doniesienia "Wprost" o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego na Twitterze. Stwierdził, że "to fake". "Mam się świetnie i zostaję w Polsce, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia..." - napisał Kuchciński.