Marek Kuchciński zdenerwował protestujących. Marszałek może wyjechać z kraju na dobre

Nazwisko marszałka Sejmu obecnie słychać bardzo często. Pada ono jednak w negatywnym kontekście - jest odpowiedzialny za zamkniecie Sejmu na czas protestu osób niepełnosprawnych. Teraz pojawiają się informacje, że może zrezygnować z obecnie pełnionej funkcji.

Czy kandydowanie do PE wynika z decyzji prezesa PiS czy samego Kuchińskeiego? Nie wiadomo, ale stanowisko marszałka Sejmu podobno daje mu się we znaki. - Ta kadencja sejmu kosztowała go wiele nerwów. Musiał podejmować niekiedy dość radykalne i kontrowersyjne decyzje, co nie koresponduje z jego charakterem i usposobieniem - dowiedział się "Wprost".