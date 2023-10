Kto zyskał po kampanijnej superniedzieli? Ekspert wskazuje jasno

Kto w minioną niedzielę miał bardziej świeży przekaz? KO z Marszem Miliona Serc czy PiS z konwencją w Katowicach? - KO. Razem z Tuskiem skupiali się przez wiele miesięcy na kampanii negatywnej. Dopiero we wrześniu pojawiło się sto konkretów. To wszystko sprawia, że te ugrupowania idą coraz bardziej w przekaz pozytywny i budowanie miłego nastroju - komentował w programie "Newsroom WP" dr hab. Wojciech Rafałowski. - Ta demonstracja stała się niemal piknikiem. Jeśli patrzy się na te ujęcia to przypominaj paradę równości, która jest formą karnawału ulicznego. Może tego karnawału aż tak tu nie było, ale pozytywny przekaz się uwidocznił. PiS stawia na atak i przypomnienie najważniejszych postulatów, ale nie na budowanie miłej atmosfery. Być może Tusk chciał wrócić do polityki miłości, a Kaczyński bazuje na strachu - dodał ekspert.

Rozwiń