Kogo Polacy widzą na czele PiS? Sondaż zaskakuje

Jak dodaje, Kaczyński - kiedy tylko występuje publicznie - zalicza kolejne gafy. - Jak powiedzenie, że "trzeba palić wszystkim poza oponami", czy że Niemcy wyrzucają polskich europosłów z pociągów. On wie, że to nieprawda, ale myśli, że ludzie chcą to usłyszeć. Niestety, on się starzeje i gubi już ten rezon. Jak wychodzi na scenę, okazuje się, że król jest nagi. Czuję zażenowanie, jak patrzę na jego przemowy i jest mi go szkoda - dodaje.