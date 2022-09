PiS ma powody do zadowolenia. Najnowszy sondaż dla WP

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS notuje 34,1 proc. poparcia, co oznacza niewielki, ale jednak wzrost od ostatniego badania. Jarosław Kaczyński ma powody do zadowolenia, ale do pełni szczęścia potrzebuje jeszcze wyższego poparcia. Obecny wynik nie gwarantuje bowiem Zjednoczonej Prawicy samodzielnej większości i trzeciej kadencji rządów.