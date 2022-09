To teraz najtańszy węgiel w Polsce. Historia o arabskim szejku i węglarzach z Borneo

Kilka dni temu na spotkaniu w Siedlcach prezes PiS Jarosław Kaczyński osobiście zapewniał, że rząd robi wszystko, co może, by zapewnić ciepłą zimę. - Wiemy, że kwestia ogrzewania i energetyki to dziś coś, co jest najbliższe sercom wielu Polaków - podkreślił Kaczyński na spotkaniu z członkami partii.