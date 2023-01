Ksiądz o słowach Hołowni. "Wyjdziemy z tego bardzo poobijani"

Szymon Hołownia twierdzi, że PiS i Kościół żyją w konkubinacie. Jego zdaniem konieczny jest rozdział Kościoła od państwa. - Pan Szymon Hołownia jest katolikiem, przez dwa lata był zakonnikiem dominikańskim i wydaje mi się, że mieszka na terenie archidiecezji warszawskiej. Pytanie, jak jest zaangażowany w życie Kościoła, do którego należy. Trwa proces synodalny. Papież Franciszek zachęca, by wszyscy katolicy wypowiadali się w ważnych kwestiach. Nie wiem, jak w ostatnich latach pan Szymon Hołownia przedstawiał swoją wizję polityki chociażby w obszarze diecezji, do której należy. Wystarczy w Polsce wcielać przepisy Konstytucji - komentował ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Nasz model rozdziału Kościoła od państwa jest podobny do tego, który mamy w Niemczech i Włoszech. Doceńmy ten kompromis, który mamy w naszym kraju. Będzie wiele kwestii, które trzeba uregulować. Być może nadszedł czas, by w końcu dojrzał w naszym kraju ten właściwy model religii w życiu publicznym. Z pewnością po tych trzech latach kampanii wyborczych wyjdziemy bardzo poobijani jako społeczeństwo - dodał duchowny.