Krzyż powinien zniknąć z Sejmu? Poseł Lewicy: "To wolnościowe"

Posłanka Nowej Lewicy Wanda Nowicka przypomniała w środę na Twitterze, że minęło 25 lat od zawieszenia przez posłów AWS-u krzyża w Sejmie. Jej zdaniem to symbol nieformalnej władzy kościelnej nad władzą świecką. Czy symbol religijny powinien zniknąć z sali sejmowej? O to Patryk Michalski pytał w programie "Tłit" Krzysztofa Gawkowskiego, szefa parlamentarnego klubu Lewicy. - Ja nie mam problemu z krzyżem na sali sejmowej - stwierdził polityk Nowej Lewicy. - Uważam, że jeśli jakakolwiek grupa wyznaniowa chciałaby, by wisiał tam jej znak, czy ważny emblemat, to powinien wisieć i nie powinno być tak, że komuś czegoś zabraniamy, jeżeli komuś na coś pozwalamy. To wolnościowe. Uważam, że nikt na siłę nie będzie w Sejmie krzyża zdejmował - podkreślił Krzysztof Gawkowski.