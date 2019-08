Krzysztof Brejza triumfuje. "Wygrałem z podkomisją Macierewicza"

Krzysztof Brejza dopiął swego. Parlamentarzysta od dawna dopytywał o szczegóły działalności komisji Antoniego Macierewicza, która ma wyjaśnić okoliczności katastrofy smoleńskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał odpowiedzieć przewodniczącemu komisji na pytania posła PO.

Krzysztof Brejza 4 marca skierował do Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku szereg pytań o wykonanie wirtualnego modelu prezydenckiego Tu-154M, który miał posłużyć do eksperymentów. Poseł Platformy chciał dowiedzieć się m.in. czy został zorganizowany przetarg na wykonanie modelu, jaki był koszt przedsięwzięcia i co było jego celem.